Tracciamento, test sierologici e tamponi per fermare il Coronavirus. Conte: “Il rischio di un contagio di ritorno è molto concreto” (Di martedì 28 aprile 2020) “Mi rendo conto che molti non sono Contenti della situazione, ma con il decreto che entrerà in vigore il 4 maggio affrontiamo un rischio, che è calcolato, ma è sempre un rischio. In futuro sarei il primo a essere Contento se potremo allentare”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, al termine della sua visita a Lodi, uno dei comuni della Lombardia più colpito dall’emergenza Coronavirus. “La strategia sanitaria della Fase 2 – ha detto il presidente del Consiglio – prevede un approccio ancora più scientifico per quanto riguarda il Tracciamento dei contatti. Da qui la famosa App di cui si parla e che cercheremo di rendere applicativa quanto prima. Non sarà obbligatoria”. “Poi – ha aggiunto Conte – saranno importantissimi anche i test molecolari e quelli sierologici. Saranno ... Leggi su lanotiziagiornale Bill Gates - piano Fase 2 Usa/ “Riaperture - test diagnostici e tracciamento contatti”

La grande industria è già pronta a ripartire : mascherine - "tracciamento" e test seriologici

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Burioni : “Contro il Covid-19 mascherine - test e tracciamento” (Di martedì 28 aprile 2020) “Mi rendo conto che molti non sononti della situazione, ma con il decreto che entrerà in vigore il 4 maggio affrontiamo un, che è calcolato, ma è sempre un. In futuro sarei il primo a esserento se potremo allentare”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe, al termine della sua visita a Lodi, uno dei comuni della Lombardia più colpito dall’emergenza. “La strategia sanitaria della Fase 2 – ha detto il presidente del Consiglio – prevede un approccio ancora più scientifico per quanto riguarda ildei contatti. Da qui la famosa App di cui si parla e che cercheremo di rendere applicativa quanto prima. Non sarà obbligatoria”. “Poi – ha aggiunto– saranno importantissimi anche imolecolari e quelli. Saranno ...

lucianonobili : Scuole chiuse fino a data da destinarsi. Famiglie abbandonate senza attività educative. Commercio e piccole imprese… - insopportabile : La Sardegna pensa di riaprire al turismo da giugno con accessi con test epidemiologici e termoscanner in ingresso… - AldoRivalta : @senzasinistra bisogna prendere atto che dovremo conviverci per anni, che le persone continueranno ad ammalarsi e q… - Bart1705 : il nostro sempre ottimo governatore #Cirio ci annuncia oggi che in #piemonte i test sierologici partiranno il… - andreaferrato6 : @PierluigiBattis Tamponi, test sierologici, app per il tracciamento, mascherine. Non c'è nulla. -