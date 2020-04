Totti | “Sbalordito dai fischi a Maldini al suo addio” | poi l’esilarante battuta su

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 aprile 2020) Ennesima diretta Instagram per l’ex capitano della Roma Francesco, che questa volta si è interfacciato con Giorgio Panariello. “Addio al calcio di? Io ero lì, avevamo giocato Milan-Roma. Quando sentimmo irimanemmo tutti a bocca aperta. Non pensavo potesse accadere tutto questo. Quello che ha fatto Paolo per il Milan è incredibile. Si vede che c’erano questioni personali dietro quella contestazione”. “Chiudi gli occhi e immagina di stare in quarantena con Spalletti”, gli chiede Panariello. “Riapro subito gli occhi, sto tanto bene qui!”, la risposta ironica di.L'articolo: “Sbalordito daial suo addio”, poi l’esilarantesu Spalletti CalcioWeb.