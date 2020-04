Tomiyasu Roma: idea giapponese per la difesa, il Bologna alza il muro (Di martedì 28 aprile 2020) La Roma valuta Tomiyasu del Bologna per la difesa. I rossoblù non vorrebbero cederlo: le ultimissime notizie La Roma cerca volti nuovi in vista della prossima stagione. Uno dei nomi sul taccuino di Petrachi è quello di Tomiyasu del Bologna. Il giapponese classe ’98 sta disputando una buona stagione in Italia con 21 presenze tra campionato e Coppa Italia e piace anche all’estero. Secondo Il Tempo, la Roma cerca un nuovo laterale destro. Il Bologna non vorrebbe privarsi del calciatore che nella prossima stagione potrebbe essere spostato al centro della difesa ma la Roma potrebbe mettere sul piatto Juan Jesus, un profilo cercato dai rossoblù. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 aprile 2020) Lavalutadelper la. I rossoblù non vorrebbero cederlo: le ultimissime notizie Lacerca volti nuovi in vista della prossima stagione. Uno dei nomi sul taccuino di Petrachi è quello didel. Ilclasse ’98 sta disputando una buona stagione in Italia con 21 presenze tra campionato e Coppa Italia e piace anche all’estero. Secondo Il Tempo, lacerca un nuovo laterale destro. Ilnon vorrebbe privarsi del calciatore che nella prossima stagione potrebbe essere spostato al centro dellama lapotrebbe mettere sul piatto Juan Jesus, un profilo cercato dai rossoblù. Leggi su Calcionews24.com

