Tom Hanks e la moglie donano il loro plasma per la ricerca del vaccino anti-Covid (Di martedì 28 aprile 2020) Dopo la guarigione Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson donano il plasma per la ricerca di un vaccino per combattere il Covid-19. All’inizio di marzo, la coppia era risultata positiva al virus mentre si trovava in Australia: Hanks stava girando il biopic di Baz Luhrmann su Elvis Presley in cui interpreta Tom Parker, il manager del re del rock.Guariti e tornati nella loro casa di Los Angeles, i coniugi si sono domandati: “C’è qualcosa che possiamo fare per aiutare?”. “Allora abbiamo pensato che dentro noi avevamo in circolo gli anticorpi. Non solo quando ci hanno contattato - spiega Tom Hanks -, siamo stati noi i primi a dir loro ‘Hey, volete il nostro sangue? Possiamo darvi il nostro plasma?’”. A riportare le dichiarazioni è la CNN.“Sto già dicendo in giro che se i nostri anticorpi dovessero funzionare vorrei che ... Leggi su huffingtonpost Tom Hanks ha donato il plasma con gli anticorpi - il “vHanksccino”

Tom Hanks dona il suo sangue per trovare un vaccino contro il coronavirus. Ha un'idea sul nome -

Tom Hanks compie un gesto bellissimo per la comunità (Di martedì 28 aprile 2020) Dopo la guarigione Tome suaRita Wilsonilper ladi unper combattere il-19. All’inizio di marzo, la coppia era risultata positiva al virus mentre si trovava in Australia:stava girando il biopic di Baz Luhrmann su Elvis Presley in cui interpreta Tom Parker, il manager del re del rock.Guariti e tornati nellacasa di Los Angeles, i coniugi si sono domandati: “C’è qualcosa che possiamo fare per aiutare?”. “Allora abbiamo pensato che dentro noi avevamo in circolo glicorpi. Non solo quando ci hanno contattato - spiega Tom-, siamo stati noi i primi a dir‘Hey, volete il nostro sangue? Possiamo darvi il nostro?’”. A riportare le dichiarazioni è la CNN.“Sto già dicendo in giro che se i nostricorpi dovessero funzionare vorrei che ...

Agenzia_Ansa : Tom Hanks, eroe della porta accanto anti #Covid19. Prima infettato, ora dona plasma con la moglie #ANSA - Corriere : Guariti dal Covid-19, Tom Hanks e Rita Wilson donano sangue per trovare il vaccino - disinformatico : Voglio vivere in un mondo dove il sangue di Tom Hanks contiene un ingrediente che ci salverà dalla pandemia. - Screenweek : #TomHanks è stato il primo grande nome di Hollywood ad ammalarsi di Coronavirus. Proprio per questo ha deciso di of… - ippolitipaolo74 : RT @Corriere: Guariti dal Covid-19, Tom Hanks e Rita Wilson donano sangue per trovare il vaccino -