Tokyo 2020 potrebbe saltare anche nel 2021: per gli esperti Olimpiadi a rischio (Di martedì 28 aprile 2020) Tokyo 2020 potrebbe non essere nemmeno 2021. A meno che la comunità internazionali non trovi un vaccino per la Covid-19. Secondo il capo della Japan Medical Association (JMA) Yoshitake Yokokura, infatti “sarà difficile tenere le Olimpiadi il prossimo anno. L’epidemia non si limita solo al Giappone, è un problema mondiale”. Yokokura non è il solo a pensarla così. Diversi esperti di salute pubblica hanno espresso dubbi sui Giochi risistemati a luglio e agosto dell’anno prossimo. La settimana scorsa, Kentaro Iwata, uno specialista in malattie infettive dell’Università di Kobe, ha dichiarato di ritenere “improbabile” che i Giochi si terranno tra poco più di un anno. “Le Olimpiadi hanno bisogno di due condizioni; uno, il controllo della Covid-19 in Giappone, e due, il controllo della ... Leggi su ilnapolista Equitazione - Emanuele Gaudiano : “In Germania la quarantena è diversa. Spero di meritarmi Tokyo 2020”

Vela - Tokyo 2020 : le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi 2021. Fari puntati sul Nacra 17 - chance di podio nel windsurf

Judo - Fabio Basile : “Dispiace il rinvio di Tokyo 2020 - in Italia si parla solo della ripartenza del calcio…” (Di martedì 28 aprile 2020)non essere nemmeno. A meno che la comunità internazionali non trovi un vaccino per la Covid-19. Secondo il capo della Japan Medical Association (JMA) Yoshitake Yokokura, infatti “sarà difficile tenere leil prossimo anno. L’epidemia non si limita solo al Giappone, è un problema mondiale”. Yokokura non è il solo a pensarla così. Diversidi salute pubblica hanno espresso dubbi sui Giochi risistemati a luglio e agosto dell’anno prossimo. La settimana scorsa, Kentaro Iwata, uno specialista in malattie infettive dell’Università di Kobe, ha dichiarato di ritenere “improbabile” che i Giochi si terranno tra poco più di un anno. “Lehanno bisogno di due condizioni; uno, il controllo della Covid-19 in Giappone, e due, il controllo della ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, a rischio #Olimpiadi anche nel 2021. 'Se la #pandemia non sarà sotto controllo'. Lo ha detto il presi… - Agenzia_Ansa : #Borsa: Tokyo, apertura piatta (+0,03%) - Gazzetta_it : #Coronavirus #Giochi a rischio anche nel 2021: 'Se non è tutto risolto saranno annullati' #Tokyo2020 - fisco24_info : A rischio Olimpiadi Tokyo anche nel 2021: Mori, 'Saranno cancellate se pandemia non sarà sotto controllo' - repubblica : Coronavirus, Olimpiadi Tokyo a rischio anche nel 2021: 'Annullate se pandemia non sarà sotto controllo' [aggiorname… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020 potrebbe saltare anche nel 2021: per gli esperti Olimpiadi a rischio ilnapolista Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

Olimpiadi Tokyo, il presidente del comitato olimpico organizzatore: "Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, i Giochi potrebbero essere cancellati" Conte a La Stampa: "Se tornassi indietro, ...

Il tempo scorre più veloce in cima ai grattacieli: lo dice uno studio

Un team di ricercatori dell’Università di Tokyo ha scoperto che il tempo scorre più velocemente sulla cima dei grattacieli rispetto che a terra. Si tratta di una scoperta unica nel suo genere effettua ...

Olimpiadi Tokyo, il presidente del comitato olimpico organizzatore: "Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, i Giochi potrebbero essere cancellati" Conte a La Stampa: "Se tornassi indietro, ...Un team di ricercatori dell’Università di Tokyo ha scoperto che il tempo scorre più velocemente sulla cima dei grattacieli rispetto che a terra. Si tratta di una scoperta unica nel suo genere effettua ...