The Mandalorian 2: i titoli leaked dei nuovi episodi anticipano il ritorno dell'Impero? (Di martedì 28 aprile 2020) La seconda stagione di The Mandalorian potrebbe strizzare l'occhio a Star Wars: L'Impero colpisce ancora, con il presumibile ritorno dell'Impero. I titoli leaked degli episodi di The Mandalorian 2, che sono stati diffusi in rete prima del tempo, potrebbero anticipare il ritorno dell'Impero nella fortunata serie Disney+. Gli ultimi episodi della prima stagione di The Mandalorian hanno visto l'arrivo di Moff Gideon che possiede la spada oscura e fa parte quindi dei fedeli all'Impero ormai caduto. Secondo alcune indiscrezioni, il ruolo di Moff Gideon sarà di fondamentale importanza nella seconda stagione. La prima stagione di The Mandalorian dovrebbe essere ambientata anni dopo Il ritorno dello Jedi, ma alcuni indizi portano i fan a pensare che nella seconda stagione ci saranno ... Leggi su movieplayer «The Mandalorian 2» e «Disney Gallery : The Mandalorian» - cosa devi sapere

