The Last of Us 2: online gli spoiler, Naughty Dog e Sony criticano la fuga di notizie (Di martedì 28 aprile 2020) The Last of Us 2 sarà in vendita da giugno e online sono stati diffusi in anteprima molti spoiler, situazione criticata da Naughty Dog e Sony. Tha Last of Us 2 sarà in vendita a giugno e online, purtroppo, sono stati condivisi molti spoiler che mostrano alcune sequenze inedite e molto materiale mai visto prima. I video, condivisi su YouTube e vari siti, sono stati rimossi prontamente dai responsabili della Sony, tuttavia online sono ancora rintracciabili e visualizzabili. Naughty Dog ha rilasciato un counicato ufficiale per parlare di quanto accaduto: "Sappiamo che gli ultimi giorni sono stati per voi incredibilmente difficili. Proviamo lo stesso. È deludente vedere l'uscita e la condivisione di materiale della versione non definitiva proveniente dallo sviluppo. Fate del vostro meglio per evitare ...

