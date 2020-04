Terremoto: scossa in Calabra, paura ad Amantea, Lamezia Terme e Vibo Valentia [MAPPE e DATI] (Di martedì 28 aprile 2020) Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nella costa calabrese. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata alle ore 22.02. L’epicentro è stato localizzato nel distretto di Amantea, in provincia di Cosenza, mentre l’ipocentro a soli 10 Km di profondità. La scossa è stata distintamente avvertita ad Amantea, Lamezia Terme, Vibo Valentia e molte altre località della fascia tirrenica centrale regionale.L'articolo Terremoto: scossa in Calabra, paura ad Amantea, Lamezia Terme e Vibo Valentia MAPPE e DATI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Terremoto : scossa nella costa Calabra [MAPPE e DATI]

Scossa di terremoto magnitudo 3.5 al largo di Palermo [DETTAGLI]

Terremoto oggi Palermo : seconda scossa - ore 15. Ecco la magnitudo (Di martedì 28 aprile 2020) Unadiè stata registrata poco fa nella costa calabrese. La, di magnitudo 2.9, si è verificata alle ore 22.02. L’epicentro è stato localizzato nel distretto di, in provincia di Cosenza, mentre l’ipocentro a soli 10 Km di profondità. Laè stata distintamente avvertita ade molte altre località della fascia tirrenica centrale regionale.L'articoloinade DATI Meteo Web.

fanpage : #Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo superiore a 3 nella zona di Palermo #28aprile - Pietro__Bruno : RT @meteo_calabria: #NEWS #TERREMOTO: avvertita scossa poco fa fra cosentino e catanzarese. I dati ufficiali dell'ingv. Continuate a seguir… - lameziainstrada : Terremoto, scossa di magnitudo 2.9 sulla costa tirrenica - LaCnews24 : Terremoto in Calabria, una scossa al largo di Amantea: non ci sono danni #calabrianotizie #newscalabria - ellellevercillo : RT @CalabriaPage: Scossa di terremoto 2.9 su costa calabra occidentale -