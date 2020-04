Tergicristalli | caratteristiche | manutenzione e costo

Leggi su newsmondo

(Di martedì 28 aprile 2020) Ormai diffusi su ogni tipo di autovettura, iricoprono un ruolo importante per la sicurezza. Il tergicristallo (in inglese ‘windscreen wiper‘) è un dispositivo elettro-meccanico deputato alla pulizia del parabrezza: nella maggior parte dei casi è posizionato alla base del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore (in tal caso prende il nome di ‘tergilunotto’) sui quali si muove con un movimento oscillatorio attorno ad un perno. I primi brevetti relativi a dispositivi assimilabili ai modernirisalgono agli inizi del Novecento; verso la fine degli anni Dieci, le poche auto in circolazione montavano il ‘Rain Rubber‘ brevettato dalla Tri-Continental Corporation (fondata nel 1917); all’alba degli anni Venti venne introdotto il tergicristallo intermittente; gli sviluppi successivi ...