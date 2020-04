Teresanna Pugliese è stato terrificante oggi ho fatto i conti con la realtà (Di martedì 28 aprile 2020) L’ex gieffina Teresanna Pugliese nelle scorse ore ha registrato una serie di “Instagram Stories”, per documentare la prima spesa (con tanto di mascherina) dopo l’uscita dalla casa del ‘Grande Fratello Vip’. Ecco le sensazioni dell’ex gieffina con la realtà: “oggi ho fatto la mia prima spesa ed è stato terrificante. oggi ho fatto i conti con la realtà… Ho visto la realtà fuori… Le persone… Come si cammina… E stato bruttissimo… Brutto… Dobbiamo essere forti… C’è un mondo là fuori completamente cambiato…”. A due mesi dal proprio ingresso come concorrente al reality di Canale 5, con un post sui propri social, la Pugliese ha voluto affidare una riflessione molto intensa e un ringraziamento speciale a tutti quelli che l’hanno ... Leggi su people24.myblog Sossio Aruta ennesimo attacco a Antonio Zequila e Teresanna Pugliese

Gf Vip Sossio Aruta contro Antonio Zequila e Teresanna Pugliese

Teresanna Pugliese : "E' stato terrificante. Oggi ho fatto i conti con la realtà" (video) (Di martedì 28 aprile 2020) L’ex gieffinanelle scorse ore ha registrato una serie di “Instagram Stories”, per documentare la prima spesa (con tanto di mascherina) dopo l’uscita dalla casa del ‘Grande Fratello Vip’. Ecco le sensazioni dell’ex gieffina con la realtà: “hola mia prima spesa ed èhocon la realtà… Ho visto la realtà fuori… Le persone… Come si cammina… Ebruttissimo… Brutto… Dobbiamo essere forti… C’è un mondo là fuori completamente cambiato…”. A due mesi dal proprio ingresso come concorrente al reality di Canale 5, con un post sui propri social, laha voluto affidare una riflessione molto intensa e un ringraziamento speciale a tutti quelli che l’hanno ...

Arineedyourlove : RT @redflover_: Settimana prossima assisteremo a cuore di poeta, alias Rocco Fredella, che rientrerà in studio scendendo le scale come una… - redflover_ : Settimana prossima assisteremo a cuore di poeta, alias Rocco Fredella, che rientrerà in studio scendendo le scale c… - bnotizie : Sossio Aruta attacca Teresanna Pugliese: è una donna volgare - bnotizie : Sossio Aruta attacca Teresanna Pugliese: è una donna volgare - bnotizie : Grande Fratello Vip, lo sfogo di Teresanna Pugliese: `E` stato terrificante` -