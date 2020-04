Svincolo autostradale di Baronissi: massiccio posto di blocco (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBaronissi (Sa) – Più di dieci vetture della Polizia di Stato dalle prime ore della mattina di oggi hanno effettuato un imponente posto di blocco imponente sull’A2, corsia sud di Baronissi. La maggior parte delle auto di passaggio sono state costrette ad uscire e a passare il filtro dei controlli effettuati nell’area di servizio per verificare la circolazione delle persone per il contenimento dell’emergenza Covid19. Un’operazione importante attraverso la quale le forze dell’ordine continuano a tenere alta la guardia soprattutto in vista dell’avvicinamento della fase due e di una moderata ripresa delle attività. L'articolo Svincolo autostradale di Baronissi: massiccio posto di blocco proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Più di dieci vetture della Polizia di Stato dalle prime ore della mattina di oggi hanno effettuato un imponentediimponente sull’A2, corsia sud di. La maggior parte delle auto di passaggio sono state costrette ad uscire e a passare il filtro dei controlli effettuati nell’area di servizio per verificare la circolazione delle persone per il contenimento dell’emergenza Covid19. Un’operazione importante attraverso la quale le forze dell’ordine continuano a tenere alta la guardia soprattutto in vista dell’avvicinamento della fase due e di una moderata ripresa delle attività. L'articolodidiproviene da Anteprima24.it.

Caserta – La Polizia di Stato di Caserta, nella giornata di lunedì 27 aprile, ha denunciato, in stato di libertà, T.P., 28 anni, e I.A., di 23, ritenuti responsabili in concorso del reato di detenzion ...

