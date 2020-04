«Summertime» | l’amore su Netflix ha il sapore dell’estate ma non aspettatevi «Tre metri

Leggi su vanityfair

(Di martedì 28 aprile 2020) Dimenticatevi Tre metri sopra il cielo, perché Summertime, la nuova serie originale italiana di Netflix prodotta da Cattleya, con il libro di Federico Moccia c’entra poco e nulla. È vero che parliamo della storia d’amore di due adolescenti ma, al di là del fatto che il ragazzo guidi la moto come Step, i punti di contatto finiscono qui. C’è di mezzo la difficoltà di due anime appartenenti a mondi diversi di amarsi ma, in fin dei conti, la storia tra Summer (Coco Rebecca Edogamhe) e Ale (Ludovico Tersigni) può essere facilmente ascrivibile dentro un filone che vede in Sapore di mare dei Vanzina il suo esperimento più riuscito. Anche qui siamo in estate, più precisamente al mare, e anche qui assistiamo all’incontro rocambolesco tra due persone diversissime che solo l’attrazione riesce a unire: da una parte Ale, il classico «bello e impossibile» che cerca di trovare la sua strada lontano dalla pista del circuito di Cesenatico impostagli dal padre fin da quando era bambino; dall’altra Summer, la ragazza italiana dalla pelle scura che frequenta il liceo linguistico e che è il vero collante di una famiglia disgregata, con una sorella piccola (Alice Ann Edogamhe) che va male a scuola e una madre disattenta (Thony) che si perde nelle fantasie e che si comporta più da figlia che da genitrice. https://www.youtube.com/watch?v=n1yLsV-IPOk