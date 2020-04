Summertime arriva su Netflix: tutto quello che c’è da sapere sulla serie (Di martedì 28 aprile 2020) Pronti per fare un carico d’estate e di gioventù con la nuova serie in arrivo su Netflix? Da domani sbarca sulla piattaforma in streaming Summertime, la serie che si ispira ai romanzi che hanno fatto sognare intere generazioni, quelli di Federico Moccia. In particolare Summertime trae ispirazione dal film di grandissimo successo Tre metri sopra il cielo che ha consacrato Riccardo Scamarcio, nel ruolo di Step, uno degli attori più amati dalle giovanissime. La storia d’amore che ha visto Step e Baby protagonisti, ha fatto sognare milioni di ragazza e ragazzi in tutta Italia. Ed è per questo che si è pensato di regalare un altro momento di romanticismo anche alle nuove generazioni con la serie Summertime che sarà disponibile da domani in streaming su Netflix. Nel cast della serie giovani attori al debutto ma anche amatissimi volti di attori ... Leggi su ultimenotizieflash Summertime - su Netflix arriva la serie ispirata a “Tre metri sopra il cielo” | Video

Summertime la serie Netflix ispirata a Tre Metri sopra il Cielo arriva il 29 aprile (video) (Di martedì 28 aprile 2020) Pronti per fare un carico d’estate e di gioventù con la nuovain arrivo su? Da domani sbarcapiattaforma in streaming, lache si ispira ai romanzi che hanno fatto sognare intere generazioni, quelli di Federico Moccia. In particolaretrae ispirazione dal film di grandissimo successo Tre metri sopra il cielo che ha consacrato Riccardo Scamarcio, nel ruolo di Step, uno degli attori più amati dalle giovanissime. La storia d’amore che ha visto Step e Baby protagonisti, ha fatto sognare milioni di ragazza e ragazzi in tutta Italia. Ed è per questo che si è pensato di regalare un altro momento di romanticismo anche alle nuove generazioni con lache sarà disponibile da domani in streaming su. Nel cast dellagiovani attori al debutto ma anche amatissimi volti di attori ...

terre_di_po : RT @turismoER: Da mercoledì 29 aprile arriva “SUMMERTIME”, la nuova serie originale italiana @netflix ambientata tra Ravenna e Cesenatico ??… - ravennafestival : RT @RavennaTourism: Certe estati trascorse in Romagna ti cambiano la vita. Da mercoledì 29 aprile arriva SUMMERTIME, la nuova serie di @Net… - turismoER : Da mercoledì 29 aprile arriva “SUMMERTIME”, la nuova serie originale italiana @netflix ambientata tra Ravenna e Ces… - turismoER : RT @RavennaTourism: Certe estati trascorse in Romagna ti cambiano la vita. Da mercoledì 29 aprile arriva SUMMERTIME, la nuova serie di @Net… - 80ila : RT @Ravenna24ore: Il 29 aprile su Netflix arriva Summertime, serie tv girata in angoli suggestivi di Ravenna -

Ultime Notizie dalla rete : Summertime arriva Summertime arriva su Netflix: tutto quello che c’è da sapere sulla serie Ultime Notizie Flash Summertime, che cos’è la nuova serie Netflix in onda dal 29 aprile? Trama, personaggi e curiosità

Cos’è Summertime, la nuova serie tv ispirata al romanzo “Tre metri sopra il cielo” in arrivo sulla piattaforma di Netflix da mercoledì 29 aprile 2020 Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi a Summ ...

“Summertime”: intervista ai protagonisti Ludovico Tersigni e Coco Rebecca Edogamhe

Al centro di tutto ci sono Ale e Summer, interpretati da Ludovico Tersigni (che di recente abbiamo visto anche in “SKAM Italia”) e Coco Rebecca Edogamhe, al suo esordio. Non potrebbero essere più dive ...

Cos’è Summertime, la nuova serie tv ispirata al romanzo “Tre metri sopra il cielo” in arrivo sulla piattaforma di Netflix da mercoledì 29 aprile 2020 Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi a Summ ...Al centro di tutto ci sono Ale e Summer, interpretati da Ludovico Tersigni (che di recente abbiamo visto anche in “SKAM Italia”) e Coco Rebecca Edogamhe, al suo esordio. Non potrebbero essere più dive ...