Suicida la dottoressa “eroina” del coronavirus. “Ha visto troppi morti” (video) (Di martedì 28 aprile 2020) “E’ morta facendo il suo dovere, aveva visto tanti morti…”, racconta il padre di Lorna Breen, direttrice del pronto soccorso dell’ospedale New York Presbyterian. La donna, 49 anni, si è Suicidata dopo aver guidato per settimane la task force dei medici impegnati con i “moribondi” del coronavirus. I casi più gravi, quelli disperati. Ma ne aveva visti morire tanti e lei stessa era risultata positiva al virus. Il padre di Lorna ha spiegato al New York Times che sua figlia aveva fino alla fine cercato di fare il suo lavoro, in condizioni difficili: «Ha cercato di salvare tutti, e questo l’ha uccisa». Nessun segno premonitore, nessuna patologia psichiatrica precedente. “Lultima volta che avevo parlato con lei, mi era sembrata distaccata. C’era qualcosa che non andava…”, ha ... Leggi su secoloditalia Dottoressa suicida : affetta da Covid19 non poteva tornare dai suoi pazienti

