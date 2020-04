Studio Ghibli | un' analisi dei film attraverso il cibo

Leggi su movieplayer

(Di martedì 28 aprile 2020) Un viaggio culturale e metaforico nella produzione dellodi Hayao Miyazaki passandoil. Cos'hanno in comune cinema e? Sono entrambe espressioni culturali, prodotti di un saper fare umano che vive di tecnica e artigianalità, di innovazione e tradizione. Sono due potenti strumenti di comunicazione capaci di parlare alla pancia delle persone, in modo letterale e figurato, e per questo diventano casa, affetti, rifugio. Chi ha abbracciato e compreso questa filosofia è Hayao Miyazaki e il suodi produzione: da più di trent'anni lodelizia il suo pubblico con storie toccanti e cibi appetitosi, così ben realizzati da rendere la cellulosa delle pellicole intrisa del profumo di ramen e curry. ...