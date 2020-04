Stop Ligue 1, Al-Khelaifi: «PSG vuole giocare la Champions League» (Di martedì 28 aprile 2020) Le dichiarazioni del presidente del PSG Al-Khelaifi sullo Stop della Ligue 1 e sul destino delle partite di Champions League Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, il presidente del PSG, Nasser Al-Khelafi, ha espresso il suo parere sullo Stop del campionato francese e sugli impegni di Champions League dei transalpini. Ecco le sue parole. «Rispettiamo la decisione del governo francese. Con il benestare della UEFA, intendiamo partecipare alla fase finale della Champions League. Se non è possibile giocare in Francia, giocheremo le nostre partite all’estero, garantendo nel contempo le migliori condizioni di sicurezza sanitaria per i nostri giocatori e tutto il nostro staff». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Ligue 1 - stop definitivo : chi si qualifica per le coppe europee

La Ligue 1 non ripartirà : stop fino a settembre

Francia - stop a Ligue 1 e Ligue 2 : annuncio del primo ministro Philippe (Di martedì 28 aprile 2020) Le dichiarazioni del presidente del PSG Al-sullodella1 e sul destino delle partite diIntervenuto ai microfoni di RMC Sport, il presidente del PSG, Nasser Al-Khelafi, ha espresso il suo parere sullodel campionato francese e sugli impegni didei transalpini. Ecco le sue parole. «Rispettiamo la decisione del governo francese. Con il benestare della UEFA, intendiamo partecipare alla fase finale della. Se non è possibilein Francia, giocheremo le nostre partite all’estero, garantendo nel contempo le migliori condizioni di sicurezza sanitaria per i nostri giocatori e tutto il nostro staff». Leggi su Calcionews24.com

TuttoMercatoWeb : RMC Sport - Stop alla Ligue 1: oggi il Governo francese bloccherà il calcio fino ad agosto - tancredipalmeri : Il primo ministro francese sta per annunciare lo stop a ogni evento sportivo fino almeno a fine luglio. Significa a… - HuffPostItalia : La Ligue 1 non ripartirà: stop fino a settembre - TUTTOJUVE_COM : QUI LIONE - UFFICIALE, L'FFF conferma: 'Stop Ligue 1, ci saranno due retrocessioni' - TUTTOJUVE_COM : Al-Khelaifi: 'Stop Ligue 1? Psg comunque disposto a giocare in Champions' -