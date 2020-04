Stefano De Martino lascia Belen Rodriguez Ecco cosa è successo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 28 aprile 2020) Il conduttore di Made in SudDehatoe si è trasferito a Napoli. Lo ha annunciato lui stesso dalle sue storie Instagram. Sarà una quarantena difficile d’ora in avanti pere perma il conduttore e ballerino non aveva scelta. Dopo aver passato questo periodo in famiglia, tra coccole e sorrisi e pranzetti vari insieme a sua mogliee il figlio Santiago, adesso trascorrerà a Napoli, sua città d’origine, da solo questo periodo di lockdown.ha spintoDeree il piccolo Santiago?perchéDehatoda sola In un video l’ex ballerino della scuola di Amici e oggi affermato conduttore di Made in Sud, ha dovuto prendere questa decisione sofferta. Si è presentato ai suoi follower con una ...