Stadia Connect: alle 17:40 commentiamo in diretta il nuovo evento di Google Stadia (Di martedì 28 aprile 2020) Il lancio di Google Stadia non si può di certo definire un grande successo e tuttora il servizio non è riuscito a lasciare il segno sull'industria videoludica. È sicuramente presto per decretare la fine prematura del servizio e in questo senso i prossimi mesi diranno molto sulla capacità di esprimere in pieno un potenziale che, al di là di tutti i problemi, c'è eccome.Già il solo lancio di Stadia Base, la versione non in abbonamento ma di base (per l'appunto) gratuita non può che dare una mano e intanto Phil Harrison, Jade Raymond e soci devono continuare a lavorare sotto traccia e non per migliorare la situazione. Oggi potremmo trovarci di fronte a un primo passo in questa direzione con un nuovo Stadia Connect. Il "direct" di Stadia dovrebbe concentrarsi soprattutto sui videogiochi e inizierà ufficialmente alle 18. I nostri ... Leggi su eurogamer Google Stadia annuncia un nuovo evento Stadia Connect dedicato al reveal di nuovi titoli (Di martedì 28 aprile 2020) Il lancio dinon si può di certo definire un grande successo e tuttora il servizio non è riuscito a lasciare il segno sull'industria videoludica. È sicuramente presto per decretare la fine prematura del servizio e in questo senso i prossimi mesi diranno molto sulla capacità di esprimere in pieno un potenziale che, al di là di tutti i problemi, c'è eccome.Già il solo lancio diBase, la versione non in abbonamento ma di base (per l'appunto) gratuita non può che dare una mano e intanto Phil Harrison, Jade Raymond e soci devono continuare a lavorare sotto traccia e non per migliorare la situazione. Oggi potremmo trovarci di fronte a un primo passo in questa direzione con un. Il "direct" didovrebbe concentrarsi soprattutto sui videogiochi e inizierà ufficialmente18. I nostri ...

Eurogamer_it : Seguite in diretta con noi il nuovo #StadiaConnect alle 17:40. #Stadia #Google @Stadia - myreviews_it : PUBG e Octopath Traveler per Google Stadia, probabile annuncio al Stadia Connect di oggi? - - BastaAlessandro : @MilloSul Io per adesso ho allentato con stadia per mancanza di giochi , ma sono fiducioso! Oggi trasmettono stadia connect giusto ? - pcexpander : Oggi, Google ha nominato una data e un’ora per il suo evento Stadia, Stadia Connect. Portandosi su Twitter per fare… - infoitscienza : Google Stadia, un nuovo evento Connect in arrivo la prossima settimana -