Spadafora: “Serve prudenza se vogliamo sperare di riprendere, sennò facciamo come la Ligue 1…” (Di martedì 28 aprile 2020) Un altro intervento sul suo profilo Facebook, dopo quello di ieri, da parte del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. “La prudenza che stiamo avendo sul calcio – dice – è quello che lascia ancora uno spiraglio alla ripresa del campionato. E’ l’unico appiglio per cercare di riprendere il campionato. L’alternativa è fare come la Francia e dire che il calcio oggi si ferma qui. Tutto dipende dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria e dalla nostra capacita di rispettare le regole. Ringrazio il presidente Figc, Gravina che oggi ha smentito le illazioni di qualcuno della Lega di Serie A che aveva detto che c’era stata un accordo sulla data di ripresa del campionato. Nulla di più falso, è il solito vizietto di qualche presidente, ma penso davvero di pochi,di mettere in giro menzogne e falsità per ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 aprile 2020) Un altro intervento sul suo profilo Facebook, dopo quello di ieri, da parte del Ministro dello Sport Vincenzo. “Lache stiamo avendo sul calcio – dice – è quello che lascia ancora uno spiraglio alla ripresa del campionato. E’ l’unico appiglio per cercare diil campionato. L’alternativa è farela Francia e dire che il calcio oggi si ferma qui. Tutto dipende dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria e dalla nostra capacita di rispettare le regole. Ringrazio il presidente Figc, Gravina che oggi ha smentito le illazioni di qualcuno della Lega di Serie A che aveva detto che c’era stata un accordo sulla data di ripresa del campionato. Nulla di più falso, è il solito vizietto di qualche presidente, ma penso davvero di pochi,di mettere in giro menzogne e falsità per ...

PianetaMilan : Le ultime dichiarazioni del Ministro #Spadafora! ?? E che attacco a un Presidente di #SerieA ? - Affaritaliani : Serie A, Spadafora: 'Serve prudenza, alternativa e' stop come in Francia' - marinabeccuti : Spadafora risponde all'AIC: 'Serve prudenza o chiudiamo come la Francia' - Torinogranatait : Spadafora risponde all'AIC: 'Serve prudenza o chiudiamo come la Francia' - FiorentinaUno : SPADAFORA, “Serve prudenza, altrimento la finiamo qui come in Francia” -