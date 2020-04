Spadafora | Serie A | assurdo parlare di complotto Campionato? Valutiamo se e come

Leggi su 90min

(Di martedì 28 aprile 2020) "Mi sembrachiedere il perché si sia partiti dagli sport individuali, è evidente anche a chi fa finta di non capirlo che gli sport individuali impegnano meno persone e richiedono meno esigenze organizzative". L'ha detto Vincenzo, ministro allo Sport, attraverso una diretta sulla pagina Facebook personale.- aggiornamenti in diretta sul mondo dello Sport Per chi ha voglia di ascoltare e approfondire prima di commentare Pubblicato da Vincenzosu Lunedì 27...