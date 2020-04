Spadafora “Ridicolo parlare di complotto contro la Serie A”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Sono ridicole le affermazioni di chi sostiene che ci sia unlaA ed e’ ridicolo chi lo sostiene. Io mi muovero’ nel rispetto delle regole”. Lo ha detto il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzonel corso di una diretta Facebook. “L’eventuale ripresa degli allenamenti dal prossimo 18 maggio, qualora si riuscisse a perfezionare il protocollo per garantire la salute di tutti, non vorra’ dire che riprendera’ il campionato – ha aggiunto– Il campionato ricomincerebbe a meta’ giugno, manca un tempo lunghissimo, nessuno puo’ sapere cosa succedera’. Oggi e’ impossibile dirlo perche’ non lo sa nessuno”.ha anche ricordato che “oggi pomeriggio si e’ tenuto un incon il comitato ...