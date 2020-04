Spadafora: «Menzogne da presidenti: non hanno capito che aria è cambiata» (Di martedì 28 aprile 2020) “Ringrazio il presidente della Figc Gravina che ha smentito le illazioni di qualcuno che ieri dalla Lega Serie A aveva detto che c’era stato un accordo sulla data di ripresa del campionato, niente di più falso. Evidentemente è il solito vizietto di qualche presidente, ma penso veramente di pochi perché la maggior parte si esprimono … L'articolo Spadafora: «Menzogne da presidenti: non hanno capito che aria è cambiata» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 aprile 2020) “Ringrazio il presidente della Figc Gravina che ha smentito le illazioni di qualcuno che ieri dalla Lega Serie A aveva detto che c’era stato un accordo sulla data di ripresa del campionato, niente di più falso. Evidentemente è il solito vizietto di qualche presidente, ma penso veramente di pochi perché la maggior parte si esprimono … L'articolo: «da: nonche» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

