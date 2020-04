Sopra vestito | ma sottoCollegamento sconcertante per questo giornalista | in diretta tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) Lo smartworking può fare brutti scherzi. Vittima di una svista è stato il27enne Will Reeve che, in collegamento da casa con Good Morning America, non si è reso conto di essere ripreso in mutande. Un dettaglio che non è passato inosservato sui social, dove gli utenti hanno osservato come il reporter statunitense fosse sì elegante, ma solo per quanto riguarda la parte. Nella parte superiore ilsfoggiava infatti una bella giacca estremamente elegante. Peccato però che sotto invece portasse solo dei boxer. D'altronde la quarantena rende tutti un po' pigri, anche nei confronti dell'abbigliamento meno comodo, ma forse, almeno in questi casi, necessario.