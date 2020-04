Sopra vestito, ma sotto... Collegamento sconcertante per questo giornalista: in diretta tv non si accorge di un "piccolo" dettaglio (Di martedì 28 aprile 2020) Lo smartworking può fare brutti scherzi. Vittima di una svista è stato il giornalista 27enne Will Reeve che, in Collegamento da casa con Good Morning America, non si è reso conto di essere ripreso in mutande. Un dettaglio che non è passato inosservato sui social, dove gli utenti hanno osservato come il reporter statunitense fosse sì elegante, ma solo per quanto riguarda la parte Sopra. Nella parte superiore il giornalista sfoggiava infatti una bella giacca estremamente elegante. Peccato però che sotto invece portasse solo dei boxer. D'altronde la quarantena rende tutti un po' pigri, anche nei confronti dell'abbigliamento meno comodo, ma forse, almeno in questi casi, necessario. Leggi su liberoquotidiano Sopra vestito - ma sotto...Collegamento sconcertante per questo giornalista : in diretta tv non si accorge di un "piccolo" dettaglio (Di martedì 28 aprile 2020) Lo smartworking può fare brutti scherzi. Vittima di una svista è stato il27enne Will Reeve che, inda casa con Good Morning America, non si è reso conto di essere ripreso in mutande. Un dettaglio che non è passato inosservato sui social, dove gli utenti hanno osservato come il reporter statunitense fosse sì elegante, ma solo per quanto riguarda la parte. Nella parte superiore ilsfoggiava infatti una bella giacca estremamente elegante. Peccato però cheinvece portasse solo dei boxer. D'altronde la quarantena rende tutti un po' pigri, anche nei confronti dell'abbigliamento meno comodo, ma forse, almeno in questi casi, necessario.

Noovyis : (Sopra vestito, ma sotto...Collegamento sconcertante per questo giornalista: in diretta tv non si accorge di un 'pi… - FraVonV : @SlKim Solo se sopra ci mettiamo quel vestito delicato che tu sai. - pat_ipica : RT @Babborcu: Sopra ogni cisto da qui al mare c'è un po' dei miei capelli Sopra ogni sughera il disegno di tutti i miei coltelli L'amore de… - duesoli : RT @Babborcu: Sopra ogni cisto da qui al mare c'è un po' dei miei capelli Sopra ogni sughera il disegno di tutti i miei coltelli L'amore de… - ambrettabedda : Raga vivere in città fa schifo io a quest'ora ero già in top e minigonna invece qui mi tocca portare un giacchetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Sopra vestito Sopra vestito | ma sottoCollegamento sconcertante per questo giornalista | in diretta tv Zazoom Blog Will Reeve, sconcerto per il giornalista americano: in collegamento da casa non si accorge di essere ripreso in mutande

Lo smartworking può fare brutti scherzi. Vittima di una svista è stato il giornalista 27enne Will Reeve che, in collegamento da casa con Good Morning America, non si è reso conto di essere ripreso in ...

Studentessa, cantante e influencer dona i suoi abiti “per dare una mano”

Caterina Lalli, 24 anni, ha deciso di fare un piccolo gesto per gli altri. «Il grazie di tanta gente mi ha commosso» CARRARA.Un piccolo gesto. Pieno di significato. Un piccolo gesto che arriva da una ...

Lo smartworking può fare brutti scherzi. Vittima di una svista è stato il giornalista 27enne Will Reeve che, in collegamento da casa con Good Morning America, non si è reso conto di essere ripreso in ...Caterina Lalli, 24 anni, ha deciso di fare un piccolo gesto per gli altri. «Il grazie di tanta gente mi ha commosso» CARRARA.Un piccolo gesto. Pieno di significato. Un piccolo gesto che arriva da una ...