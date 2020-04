Sony nell' occhio del ciclone - articolo

Leggi su eurogamer

(Di martedì 28 aprile 2020) 24 settembre 2019: The Last of Us Part 2, dopo aver monopolizzato l'attenzione di ben due edizioni consecutive dell'Electronic Entertainment Expo, ottiene finalmente una data di uscita. Si tratta del 21 febbraio 2020, in chiusura di un anno fiscale povero in termini produttivi, seppur eccellente dal punto di vista dei ricavi digitali. A settembre dello stesso anno arriverà il nuovo hardware, e la strada verso la nona generazione di console sembrerebbe ormai spianata."You are not prepared", diceva Illidan Grantempesta sui lidi di Blizzard Entertainment, ovvero "voi non siete pronti". La verità è che nessuno poteva immaginare di confrontarsi con una situazione pesante come quella delineata dalla pandemia di Covid-19. Perché, nonostante la crescita del mercato del digital entertainment, è venuto fuori che quella occupata dal software fisico resta una ...