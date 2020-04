Sono le Venti (Nove), D’Incà: “Regioni? Importante camminare insieme, ai governatori consiglio di non cercare visibilità con ordinanze” (Di martedì 28 aprile 2020) “I congiunti? Sono anche i fidanzati. Sono chiaramente i familiari e ci Sono anche i fidanzati all’interno”, così il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, a Sono le Venti, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove, conferma quanto uscito ieri da Palazzo Chigi sulle specificazioni del termine “congiunto”, parola chiave all’interno del Dpcm. E sulle decisioni delle regioni di procedere in ordine sparso con nuove ordinanze, ha puntualizzato: “È Importante camminare insieme, riuscire a fare dei passi insieme sotto il profilo istituzionale, anche quando i colori delle casacche Sono diversi. Ecco perché consiglio ai nostri presidenti delle regioni di non cercare visibilità o popolarità facendo ordinanze che sicuramente Sono richieste dai nostri concittadini… Ascoltiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano Sono le Venti (Nove) - dai commercianti insoddisfatti per la Fase 2 alle proteste all’estero : rivedi il programma di Peter Gomez

Sono le Venti (Nove) - da Milano alle Marche : gli ospedali in Fiera di Bertolaso rischiano il flop. “Il Covid è malattia sistemica. Serve presidio vero”

Sono le Venti - la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove : segui la diretta (Di martedì 28 aprile 2020) “I congiunti?anche i fidanzati.chiaramente i familiari e cianche i fidanzati all’interno”, così il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ale, il programma di Peter Gomez in onda sul, conferma quanto uscito ieri da Palazzo Chigi sulle specificazioni del termine “congiunto”, parola chiave all’interno del Dpcm. E sulle decisioni delle regioni di procedere in ordine sparso con nuove ordinanze, ha puntualizzato: “È, riuscire a fare dei passisotto il profilo istituzionale, anche quando i colori delle casacchediversi. Ecco perché consiglio ai nostri presidenti delle regioni di non cercare visibilità o popolarità facendo ordinanze che sicuramenterichieste dai nostri concittadini… Ascoltiamo ...

fattoquotidiano : Appuntamento questa sera alle 19.53 con la nuova puntata di #SonoLeVenti di @petergomezblog. Ecco le anticipazioni… - fattoquotidiano : Segui in diretta la nuova puntata di #SonoLeVenti di @petergomezblog [VIDEO] - sonoleventi : UN MILIONE DI EURO AL MESE PER LA NAVE DI TOTI Per rivedere gratuitamente la puntata di ieri sera:… - ilfattovideo : Sono le Venti (Nove), dai commercianti insoddisfatti per la Fase 2 alle proteste all’estero: rivedi il programma di… - PeppeNiko82 : -

Ultime Notizie dalla rete : Sono Venti Sono le Venti (Nove), da Milano alle Marche: gli ospedali in Fiera di Bertolaso rischiano il flop Il Fatto Quotidiano Cyberpunk 2077, una nuova presentazione al Summer of Gaming, evento digitale estivo di IGN 0

Cyberpunk 2077 tornerà a mostrarsi con una nuova presentazione al Summer of Gaming, evento digitale estivo di IGN previsto per giugno 2020 al posto dell'E3. NOTIZIA di Giorgio Melani — 27/04/2020 Cybe ...

Orazio Scuro (AT):”Inconcepibile Zingaretti, obbligare gli over 65 ad iniettarsi un vaccino dichiarato dannoso è da incoscienti”

Il Principe Orazio Scuro, responsabile al commercio per Assotutela nel Lazio, attacca duramente il presidente della Regione Zingaretti, reo di aver firmato l’ordinanza che obbliga il vaccino per la me ...

Cyberpunk 2077 tornerà a mostrarsi con una nuova presentazione al Summer of Gaming, evento digitale estivo di IGN previsto per giugno 2020 al posto dell'E3. NOTIZIA di Giorgio Melani — 27/04/2020 Cybe ...Il Principe Orazio Scuro, responsabile al commercio per Assotutela nel Lazio, attacca duramente il presidente della Regione Zingaretti, reo di aver firmato l’ordinanza che obbliga il vaccino per la me ...