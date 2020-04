Sondaggi politici elettorali oggi 28 aprile 2020: la Lega perde terreno, mentre FdI avanza (Di martedì 28 aprile 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 28 aprile: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – La Lega di Matteo Salvini continua a calare: perde quasi un punto percentuale in due settimane secondo la supermedia dei Sondaggi politici, elaborata il 16 aprile 2020 da YouTrend per Agi. Il Carroccio avrebbe il 28,5 percento dei consensi contro il 29,4 percento del 2 aprile 2020. Sondaggi politici elettorali: IL SondaggiO DI YOUTREND Il Pd accorcia le distanze nei confronti della Lega… restando fermo. Infatti il Partito Democratico guidato da Nicola Zingaretti secondo la supermedia dei Sondaggi di Youtrend è fermo alla ercentuale di due settimane fa sia: 21,1 percento. Tra i Dem e il Carroccio la distanza sarebbe di poco più di 7 punti. Il podio virtuale è del Movimento 5 Stelle che nelle ultime settimane è tornato a salire e recupererebbe 3 decimi di punto ... Leggi su tpi Sondaggi politici/ Coronavirus : 68 - 4% pessimista per il post-emergenza

