Sondaggi politici Demopolis | fase 2 | italiani prudenti sulle riaperture

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 28 aprile 2020)2,Sulla ripresa delle attività produttive e la riduzione delle misure di contenimento del contagio gliprofessano prudenza. Questo è quello che si evince leggendo i dati degli ultimicondotti dall’Istitutoper Otto e Mezzo il 27 aprile. Per quasi un intervistato su due, la cosiddetta2 dovrebbe partire il 4 maggio, per il 32% addirittura più avanti poiché prima sarebbe meglio attendere una ulteriore riduzione dei contagi per ridurre i rischi. Chi invece vorrebbe riaprire tutto già questa settimana è il 20%. Insomma, la linea della cautela adottata dal premier Conte e dal comitato di esperti per la2 sembra convincere oltre due terzi degli. Segui Termometro Politico su Google News Fonte:Uno dei temi ...