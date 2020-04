Sondaggi elettorali Winpoll: crisi sanitaria ed economica, governo bocciato (Di martedì 28 aprile 2020) Sondaggi elettorali Winpoll: crisi sanitaria ed economica, governo bocciato Gli errori di gestione da parte di governo e regioni hanno pesato nella diffusione del contagio. A sostenerlo è la maggioranza degli italiani nei Sondaggi elettorali Winpoll per Il Sole 24 Ore. Gli intervistati dividono le colpe tra esecutivo (49%) e regioni (38%). Solo il 13% ritiene che non ci siano state responsabilità di parte in quanto il contagio era inevitabile. Gran parte degli abitanti di Veneto (59%) e Lombardia (49%), due delle regioni maggiormente colpite dal coronavirus, ritengono l’esecutivo il maggior responsabile della diffusione dei contagi.Segui Termometro Politico su Google News Fonte: Winpoll Emergenza sanitaria, gli italiani bocciano il governo Il governo Conte viene messo sul banco degli imputati anche per come ha gestito l’emergenza sanitaria. Il 55% la ... Leggi su termometropolitico Sondaggi Politici elettorali oggi 28 aprile La 7 : scende Lega - sale M5S - bene Italia Viva

Sondaggi politici elettorali oggi 28 aprile 2020 : la Lega perde terreno - mentre FdI avanza

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 27 aprile 2020 (Di martedì 28 aprile 2020)edGli errori di gestione da parte die regioni hanno pesato nella diffusione del contagio. A sostenerlo è la maggioranza degli italiani neiper Il Sole 24 Ore. Gli intervistati dividono le colpe tra esecutivo (49%) e regioni (38%). Solo il 13% ritiene che non ci siano state responsabilità di parte in quanto il contagio era inevitabile. Gran parte degli abitanti di Veneto (59%) e Lombardia (49%), due delle regioni maggiormente colpite dal coronavirus, ritengono l’esecutivo il maggior responsabile della diffusione dei contagi.Segui Termometro Politico su Google News Fonte:Emergenza, gli italiani bocciano ilIlConte viene messo sul banco degli imputati anche per come ha gestito l’emergenza. Il 55% la ...

fanpage : Sondaggi elettorali, crolla la Lega: perde l’1,3% in una settimana. Boom del M5s #28aprile - fanpage : Crolla la #Lega, #M5s e #Pd in crescita: in sondaggi #Ipsos - domenicabestial : RT @fanpage: Sondaggi elettorali, crolla la Lega: perde l’1,3% in una settimana. Boom del M5s #28aprile - Ribelllion : RT @fanpage: Sondaggi elettorali, crolla la Lega: perde l’1,3% in una settimana. Boom del M5s #28aprile - luisa_chiari : RT @fanpage: Sondaggi elettorali, crolla la Lega: perde l’1,3% in una settimana. Boom del M5s #28aprile -