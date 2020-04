Sondaggi elettorali SWG, gli italiani assolvono la regione Lombardia sul coronavirus (Di martedì 28 aprile 2020) Sondaggi elettorali SWG, gli italiani assolvono la regione Lombardia sul coronavirus Ancora più che sulle intenzioni di voto probabilmente oggi l’attenzione degli italiani è sull’opinione dei connazionali sull’emergenza coronavirus, che i Sondaggi elettorali di Swg del resto seguono ogni settimana, registrando l’umore sulle restrizioni anti-contagio, ma anche su alcuni argomenti più specifici. Questa settimana si parla della regione Lombardia e delle polemiche che hanno avvolto la sua gestione dell’epidemia, e forse un po’ a sorpresa arriva un’assoluzione da parte degli intervistati di tutta Italia. Per il 50% la Lombardia è stata a più colpita per ragioni indipendenti dal suo governo: per il 26% per la sua densità di popolazione e i suoi contatti economici fitti, per il 18% per sfortuna, per il 6% ... Leggi su termometropolitico Sondaggi elettorali Winpoll : crisi sanitaria ed economica - governo bocciato

Sondaggi Politici elettorali oggi 28 aprile La 7 : scende Lega - sale M5S - bene Italia Viva

Sondaggi politici elettorali oggi 28 aprile 2020 : la Lega perde terreno - mentre FdI avanza (Di martedì 28 aprile 2020)SWG, glilasulAncora più che sulle intenzioni di voto probabilmente oggi l’attenzione degliè sull’opinione dei connazionali sull’emergenza, che idi Swg del resto seguono ogni settimana, registrando l’umore sulle restrizioni anti-contagio, ma anche su alcuni argomenti più specifici. Questa settimana si parla dellae delle polemiche che hanno avvolto la sua gestione dell’epidemia, e forse un po’ a sorpresa arriva un’assoluzione da parte degli intervistati di tutta Italia. Per il 50% laè stata a più colpita per ragioni indipendenti dal suo governo: per il 26% per la sua densità di popolazione e i suoi contatti economici fitti, per il 18% per sfortuna, per il 6% ...

fanpage : Sondaggi elettorali, crolla la Lega: perde l’1,3% in una settimana. Boom del M5s #28aprile - fanpage : Crolla la #Lega, #M5s e #Pd in crescita: in sondaggi #Ipsos - Ilmoralizzator9 : RT @fanpage: Sondaggi elettorali, crolla la Lega: perde l’1,3% in una settimana. Boom del M5s #28aprile - DiniMillo986 : RT @fanpage: Sondaggi elettorali, crolla la Lega: perde l’1,3% in una settimana. Boom del M5s #28aprile - AdrianoArdito : RT @fanpage: Sondaggi elettorali, crolla la Lega: perde l’1,3% in una settimana. Boom del M5s #28aprile -