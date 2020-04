SOLINAS "ESTATE IN SARDEGNA? SERVE PASSAPORTO SANITARIO"/ "Turisti facciano tampone" (Di martedì 28 aprile 2020) SOLINAS: "PASSAPORTO SANITARIO per passare l'ESTATE in SARDEGNA". Il piano per i Turisti anti-coronavirus: "Dovranno esibire esito negativo tampone..." Leggi su ilsussidiario Sardegna - il piano di Solinas per l’estate : scali chiusi fino a giugno poi un “passaporto sanitario” per andare in vacanza sull’isola (Di martedì 28 aprile 2020): "per passare l'in". Il piano per ianti-coronavirus: "Dovranno esibire esito negativo..."

fattoquotidiano : Sardegna, il piano di Solinas per l’estate: scali chiusi fino a giugno poi un “passaporto sanitario” per andare in… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, la Sardegna ha un piano per l'estate. Il presidente Solinas: «Per venire in vacanza sull'isola servirà un… - LuciaLaVita1 : RT @fattoquotidiano: Sardegna, il piano di Solinas per l’estate: scali chiusi fino a giugno poi un “passaporto sanitario” per andare in vac… - geokawa : RT @Paolorm2012Roma: Sardegna, il piano di Solinas per l'estate: scali chiusi fino a giugno poi un 'passaporto sanitario' per andare in vac… - Paolorm2012Roma : Sardegna, il piano di Solinas per l'estate: scali chiusi fino a giugno poi un 'passaporto sanitario' per andare in… -