Snam, intesa con Wertaxi: a Napoli i taxi green solidali a gas naturale (Di martedì 28 aprile 2020) Snam, in collaborazione con la controllata Snam4Mobility attiva nella mobilità sostenibile, e Wetaxi, la app chiama taxi che opera in 22 città italiane e che ha lanciato il servizio Delivery per la consegna merci a bordo taxi, danno il via a Napoli ai taxi green solidali, progetto finalizzato a contribuire alla distribuzione di beni di prima necessità sul territorio durante l’emergenza coronavirus. I taxi green solidali sono veicoli alimentati a cng (gas naturale compresso), messi a disposizione dalla Radio taxi Consortaxi 081.22.22, partner di Wetaxi, che grazie al servizio Delivery e al contributo di Snam trasporteranno gratuitamente, per conto delle associazioni ActionAid e Consorzio Proodos, cibo e altri beni a oltre 200 famiglie bisognose che vivono nell’area metropolitana. L’iniziativa affianca il progetto Seeds avviato da ActionAid a Napoli ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 aprile 2020), in collaborazione con la controllata4Mobility attiva nella mobilità sostenibile, e We, la app chiamache opera in 22 città italiane e che ha lanciato il servizio Delivery per la consegna merci a bordo, danno il via aai, progetto finalizzato a contribuire alla distribuzione di beni di prima necessità sul territorio durante l’emergenza coronavirus. Isono veicoli alimentati a cng (gascompresso), messi a disposizione dalla RadioConsor081.22.22, partner di We, che grazie al servizio Delivery e al contributo ditrasporteranno gratuitamente, per conto delle associazioni ActionAid e Consorzio Proodos, cibo e altri beni a oltre 200 famiglie bisognose che vivono nell’area metropolitana. L’iniziativa affianca il progetto Seeds avviato da ActionAid a...

stefanodirusso1 : RT @ansa_economia: Borsa Milano accelera +2,8% con Eni. In luce Azimut, Unicredit, Intesa e Snam, spread a 218 #ANSA - ansa_economia : Borsa Milano accelera +2,8% con Eni. In luce Azimut, Unicredit, Intesa e Snam, spread a 218 #ANSA - fisco24_info : Borsa Milano accelera +2,8% con Eni: In luce Azimut, Unicredit, Intesa e Snam, spread a 218 - IndustryChem : @snam e @RINA1861 hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per accelerare l’introduzione dell’#idrogeno come nuovo… -

Indice Mib oggi in rally: bene azioni Unicredit e Intesa, perde terreno Diasorin

L’avvio positivo della Borse europee stamattina vede anche il ritorno degli acquisti su Piazza Affari, che a metà mattinata guadagna oltre il 2%. Gli aquisti sono spinti dalla chiusura positiva dei me ...

