Sky sport: arrivano i film sulla storia dei campioni (Di martedì 28 aprile 2020) Come portare lo sport in tv, in un periodo in cui gli eventi live sono sospesi? La soluzione di Sky sport corre su un doppio binario, quello del cinema e dei documentari. Nel palinsesto di Sky sport, infatti, ci sono due grandi novità, entrambe mirate a proporre al pubblico a casa contenuti di livello che possano intrattenere senza perdere il contatto con la vera passione, quella per lo sport naturalmente. La prima iniziativa, al via mercoledì 29 aprile, consiste nella trasmissione, ogni mercoledì per sei settimane, di un film incentrato su uno dei grandi protagonisti della storia dello sport, tra titoli di biopic di successo internazionale. Il primo film, infatti, è Race – Il colore della vittoria, dedicato all'atleta afroamericano Jesse Owens, cresciuto nell'America della grande depressione, permeata dal razzismo e dall'immobilismo ... Leggi su gqitalia Sport in tv oggi (martedì 28 aprile) : orari e palinsesto completo. La guida su Raisport - Sky - Eurosport e Sportitalia

Sky - Modugno : "Perché Insigne deve correre al Virgiliano e la Pellegrini può andare al centro sportivo?

Cinema e sport : su Sky 6 film per raccontare i grandi atleti (Di martedì 28 aprile 2020) Come portare loin tv, in un periodo in cui gli eventi live sono sospesi? La soluzione di Skycorre su un doppio binario, quello del cinema e dei documentari. Nel palinsesto di Sky, infatti, ci sono due grandi novità, entrambe mirate a proporre al pubblico a casa contenuti di livello che possano intrattenere senza perdere il contatto con la vera passione, quella per lonaturalmente. La prima iniziativa, al via mercoledì 29 aprile, consiste nella trasmissione, ogni mercoledì per sei settimane, di unincentrato su uno dei grandi protagonisti delladello, tra titoli di biopic di successo internazionale. Il primo, infatti, è Race – Il colore della vittoria, dedicato all'atleta afroamericano Jesse Owens, cresciuto nell'America della grande depressione, permeata dal razzismo e dall'immobilismo ...

SkySport : Nesta: 'Anni alla Lazio bellissimi, ma andare al Milan fu una grande liberazione' - SkyTG24 : Coronavirus, in Francia stop definitivo al campionato di calcio - SkySport : Barcellona-Inter, verso il Triplete: 10 anni fa Mourinho vola in finale di Champions - sportli26181512 : Germania, i 16 Stati federati: 'Sì alla ripresa della Bundesliga'. In campo il 9 maggio?: Secondo i ministri dello… - FatimaCurzio : RT @SkyTG24: Coronavirus, in Francia stop definitivo al campionato di calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Sky sport Cesare Cremonini a #CasaSkySport Sky Sport Mondiali 2006, la programmazione di oggi su Sky Sport Uno. Alle 22 c'è Italia-Stati Uniti

Seconda giornata Mondiale su Sky Sport Uno: da mattina fino a sera un amarcord tra le tante partite della fase a gironi di Germania 2006 e, alle 22, appuntamento da non perdere con Italia-Stati Uniti ...

Modugno: "Cavani-Napoli, operazione non fattibile. Il monte ingaggi si abbasserà di molto"

Il giornalista di SKY Sport, Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. “Conosco abbastanza bene Cavani e so che è molto legato a Napoli per diversi motivi. Guadagna troppo per ...

Seconda giornata Mondiale su Sky Sport Uno: da mattina fino a sera un amarcord tra le tante partite della fase a gironi di Germania 2006 e, alle 22, appuntamento da non perdere con Italia-Stati Uniti ...Il giornalista di SKY Sport, Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. “Conosco abbastanza bene Cavani e so che è molto legato a Napoli per diversi motivi. Guadagna troppo per ...