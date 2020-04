Si riaccende l’Albero della vita: dj-set online di Ilario Alicante e raccolta fondi (Di martedì 28 aprile 2020) Ilario Alicante in djset sotto l’albero della vita per una raccolta fondi in aiuto alla Croce Rossa Italiana di Milano impegnata nella lotta contro il coronavirus. L’appuntamento con l’Electronic Renaissance è online per domenica 3 maggio. Un buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla pandemia da Covid-19. Electronic Renaissance nasce da un’idea di Ilario Alicante, dj … L'articolo Si riaccende l’Albero della vita: dj-set online di Ilario Alicante e raccolta fondi proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 28 aprile 2020)in djset sotto l’alberoper unain aiuto alla Croce Rossa Italiana di Milano impegnata nella lotta contro il coronavirus. L’appuntamento con l’Electronic Renaissance èper domenica 3 maggio. Un buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla pandemia da Covid-19. Electronic Renaissance nasce da un’idea di, dj … L'articolo Sil’Albero: dj-setdiproviene da Il Notiziario.

