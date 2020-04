Settimana da "Atlantico SCATENATO", soprattutto al Nord (Di martedì 28 aprile 2020) Ormai, diciamolo, si guarda con impazienza alla prima Settimana di maggio per i motivi che sappiamo: l'allentamento delle misure restrittive e tutto ciò che vi ruota attorno. Ed ecco quindi che le previsioni meteo tornano ad assumere importanza perché essenziali per poter programmare le nostre uscite all'aria aperta. Prima però dovremo attraversare altri 5 giorni di quarantena, 5 giorni durante i quali le condizioni meteo saranno tutt'altro che buone. Nelle ultime ore c'è stato un evidente cambiamento: l'Atlantico ha deciso di prendere in mano il controllo delle operazioni. Non che prima non lo stesse facendo, ma gli affondi depressionari erano decisamente meridiani e ci penalizzavano in un secondo momento (con vortici ciclonici secondari). Oggi parliamo invece del classico flusso zonale, quello che per intenderci determina una successione di ... Leggi su meteogiornale Meteo Prossima Settimana : Ciclone dall'Oceano Atlantico (Di martedì 28 aprile 2020) Ormai, diciamolo, si guarda con impazienza alla primadi maggio per i motivi che sappiamo: l'allentamento delle misure restrittive e tutto ciò che vi ruota attorno. Ed ecco quindi che le previsioni meteo tornano ad assumere importanza perché essenziali per poter programmare le nostre uscite all'aria aperta. Prima però dovremo attraversare altri 5 giorni di quarantena, 5 giorni durante i quali le condizioni meteo saranno tutt'altro che buone. Nelle ultime ore c'è stato un evidente cambiamento: l'ha deciso di prendere in mano il controllo delle operazioni. Non che prima non lo stesse facendo, ma gli affondi depressionari erano decisamente meridiani e ci penalizzavano in un secondo momento (con vortici ciclonici secondari). Oggi parliamo invece del classico flusso zonale, quello che per intenderci determina una successione di ...

