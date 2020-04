Serie tv Sky, produzioni britanniche internazionali sospese per coronavirus fino al 2021 (Di martedì 28 aprile 2020) L’emergenza coronavirus ha travolto anche il mondo dello spettacolo e sono moltissime le Serie tv che hanno dovuto interrompere le loro produzioni. Oggi è arrivata la conferma che la situazione non è destinata a migliorare nel breve periodo. Sky, che fa parte della Comcast Corporation, ha deciso di sospendere le produzioni drammatiche del Regno Unito che avrebbero coinvolto riprese internazionali almeno fino alla primavera del 2021 proprio a causa della pandemia da coronavirus. Una notizia di portata importante, perché fino a questo momento nessun network internazionale aveva parlato di quanto sarebbero state sospese le produzioni. Ora Sky è il primo ad indicare una finestra temporale importante per la ripresa della normale attività. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e la da il capo delle produzioni originali drammatiche per le ... Leggi su giornalettismo Nuove serie tv su Sky a maggio - cosa guardare da The L Word : Generation Q a Le Regole del Delitto Perfetto 6

Chernobyl : la serie Sky per comprendere il disastro nucleare che ha cambiato il mondo

Inzaghi-Neqrouz, il racconto nel video in diretta Instagram con Vieri

Una cosa è certa: Christian Vieri e Filippo Inzaghi, in campo o fuori, restano sempre una coppia da applausi. E le risate non sono mancate nemmeno nell’ultima diretta Instagram dove, a precisa domanda ...

