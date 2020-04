Serie Tv le notizie del 28 aprile: Sky UK ferma le produzioni internazionali fino alla primavera 2021 (Di martedì 28 aprile 2020) Serie Tv notizie del 28 aprile: Sky UK annuncia il blocco delle produzioni internazionali fino al 2021 L’emergenza da pandemia da Coronavirus continua ad abbracciare il mondo ma le Serie tv provano ad andare avanti senza paura, anche se guardando in casa HBO un po’ di paura vogliono mettercela visto che stanno preparando Hellraiser (trovi qui la news). Se siete fan di 911 senza incappare in spoiler vi segnaliamo che Connie Britton è pronta a tornare (qui il promo). Il futuro però sarà un po’ più complicato. Cameron Roach, responsabile dei drama Sky, parlando a un incontro virtuale organizzato dal Festival della Tv di Edimburgo, ha spiegato come le produzioni internazionali o che comunque prevedano viaggi internazionali non riprenderanno prima della primavera 2021. Una decisione che impatterà sulla Serie prodotta da Kudos You, ... Leggi su dituttounpop LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Il Premier Conte : “Via alla Fase-2 il 4 maggio - non ancora decisa la ripresa della Serie A di calcio”

Flavio Briatore contro i giornali : “Notizie false - pensassero a cose serie”

Notizie Serie Tv 24 aprile : Stephen Graham dopo Boardwalk Empire tra i criminali di Peaky Blinders (Di martedì 28 aprile 2020)Tvdel 28: Sky UK annuncia il blocco delleal 2021 L’emergenza da pandemia da Coronavirus continua ad abbracciare il mondo ma letv provano ad andare avanti senza paura, anche se guardando in casa HBO un po’ di paura vogliono mettercela visto che stanno preparando Hellraiser (trovi qui la news). Se siete fan di 911 senza incappare in spoiler vi segnaliamo che Connie Britton è pronta a tornare (qui il promo). Il futuro però sarà un po’ più complicato. Cameron Roach, responsabile dei drama Sky, parlando a un incontro virtuale organizzato dal Festival della Tv di Edimburgo, ha spiegato come leo che comunque prevedano viagginon riprenderanno prima della primavera 2021. Una decisione che impatterà sullaprodotta da Kudos You, ...

GoalItalia : Dalla Grecia: il caos scommesse travolge l'Olympiakos, rischia di essere retrocesso in seconda serie ?????? - dinoadduci : Dalla Serie A in alto mare alle riflessioni di Hamilton: ascolta le notizie del giorno in due minuti - CretellaRoberta : Ira della Lega di serie A con il governo: 'Non si riparte oltre il 14 giugno': Fra i club stupore per l'intervento… - viajandoperdido : Dalla Serie A in alto mare alle riflessioni di Hamilton: ascolta le notizie del giorno in due minuti - sportli26181512 : Dalla Serie A in alto mare alle riflessioni di Hamilton: ascolta le notizie del giorno in due minuti: Dalla Serie A… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie notizie Serie Tv le notizie del 28 aprile: Sky UK ferma le produzioni internazionali fino alla primavera 2021 Dituttounpop Dorgali, turisti sardi per salvare la stagione

Emergenza Covid, l’amministrazione studia i modi per ripartire con la “Fase 2”. L’assessore Carta Brocca: «Visita dei siti del territorio con un solo biglietto» DORGALI. «Dobbiamo ripartire subito. Se ...

Calcio: ok dal governo, Premier League accelera ripresa

(ANSA) - LONDRA, 28 APR - La Premier League deve ricominciare il prima possibile, e già entro la fine di questa settimana si conosceranno i dettagli - tempi e modalità - della ripresa del campionato i ...

Emergenza Covid, l’amministrazione studia i modi per ripartire con la “Fase 2”. L’assessore Carta Brocca: «Visita dei siti del territorio con un solo biglietto» DORGALI. «Dobbiamo ripartire subito. Se ...(ANSA) - LONDRA, 28 APR - La Premier League deve ricominciare il prima possibile, e già entro la fine di questa settimana si conosceranno i dettagli - tempi e modalità - della ripresa del campionato i ...