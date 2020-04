Serie A | rivoluzione-Fifa | alla ripartenza | da tre a cinque sostituzioni L' ipotesi al

(Di martedì 28 aprile 2020) Laha proposto di aumentare da 3 a 5 lein vista della possibile ripresa dei campionati, per tutelare i giocatori, dato che la, se dovesse avvenire, vedrà partite ogni 3 giorni e nei mesi più caldi. La proposta dovrà essere approvata dall'Ifab (l'organo che si occupa dei regolamenti) e la decisione finale spetterà in ogni caso alle singole leghe nazionali. Leavverranno in massimo tre momenti durante la partita (più l' intervallo); se una squadra vorrà sostituire 5 giocatori nei 90 minuti sarà necessario applicare due doppi cambi. Possibile anche un sesto cambio ai supplementari.

La Fifa ha proposto di aumentare da 3 a 5 le sostituzioni in vista della possibile ripresa dei campionati, per tutelare i giocatori, dato che la ripartenza, se dovesse avvenire, vedrà partite ogni 3 ...