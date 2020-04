Serie A | la Lega è contro il Governo e i club chiedono i pagamenti delle pay-tv

Leggi su calciomercato.napoli

(Di martedì 28 aprile 2020) Ancora incertezze sulla ripresa del campionato. LaA considera il 14 giugno l’ultima data utile per far ripartire il calcio italiano. Ivogliono almeno 4 settimane di tempo per rimettere in condizione i calciatori. Lo spiegano all’ANSA fonti della, dopo il consiglio informale dal quale è emersa delusione per il DPCM in cui non sono previste effettivamente le vere date di ripartenza del calcio. Le stesse fonti sottolineano che alerano state chieste due date, una per la ripartenza degli allenamenti e una per tornare a giocare, ma sarebbe stato disatteso un accordo politico raggiunto nei giorni scorsi. Tra i dirigentisocietà serpeggia malcontento anche per l’intervento del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Si teme che non arrivi l’ultima rata deipay-tv, prevista per il primo maggio. In quel ...