Serie A, convocata assemblea d’urgenza per l’1 maggio: ecco di cosa si parlerà (Di martedì 28 aprile 2020) L’assemblea della Lega Serie A è convocata in via d’urgenza per venerdì 1 maggio, in videoconferenza alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11.30 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito ai seguenti argomenti. Verifica poteri Approvazione verbale del 6 aprile 2020 Comunicazioni Presidente Comunicazioni AD Aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021 Ripetibilità importi provvisori fatturazione sesta rata della stagione 2019/2020 in caso di eventuali scostamenti nelle graduatorie previste dalla Legge Melandri e successive modifiche. Varie ed eventuali Spadafora: “Serve prudenza se vogliamo sperare di riprendere, sennò facciamo come la Ligue 1…” L’AIC alza la voce: “Perplessità sulle decisioni del Governo per ... Leggi su calcioweb.eu Lega Serie A - convocata d’urgenza assemblea per venerdì 1° maggio

Diritti tv e protocollo per la ripresa - convocata assemblea Lega Serie A per martedì

Lega Serie B - convocata un’assemblea straordinaria per il 22 aprile (Di martedì 28 aprile 2020) L’della LegaA èin via d’urgenza per venerdì 1, in videoconferenza alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11.30 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito ai seguenti argomenti. Verifica poteri Approvazione verbale del 6 aprile 2020 Comunicazioni Presidente Comunicazioni AD Aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021 Ripetibilità importi provvisori fatturazione sesta rata della stagione 2019/2020 in caso di eventuali scostamenti nelle graduatorie previste dalla Legge Melandri e successive modifiche. Varie ed eventuali Spadafora: “Serve prudenza se vogliamo sperare di riprendere, sennò facciamo come la Ligue 1…” L’AIC alza la voce: “Perplessità sulle decisioni del Governo per ...

junews24com : Assemblea Serie A: il primo maggio convocata videoconferenza d'urgenza - sere__3 : RT @FcInterNewsit: Lega Serie A, convocata assemblea d'urgenza per venerdì 1° maggio - FcInterNewsit : Lega Serie A, convocata assemblea d'urgenza per venerdì 1° maggio - CalcioWeb : #SerieA, convocata assemblea d'urgenza per l'1 maggio: ecco di cosa si parlerà - - spaziocalcio : #SerieA, convocata una nuova Assemblea d'urgenza -