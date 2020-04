Serena Rossi, chi è la spalla di Andrea Bocelli in Un nuovo giorno: carriera e vita privata (Di martedì 28 aprile 2020) Serena Rossi, chi è la spalla di Andrea Bocelli in Un nuovo giorno: carriera, vita privata, fidanzato Questa sera, 28 aprile 2020, su Rai 1 va in onda l’evento Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live che vedrà il tenore toscano cantare diversi brani, un percorso musicale per raccogliere fondi da destinare a chi ha bisogno. Al suo fianco ci sarà Serena Rossi. Ma chi è Serena Rossi? La sua carriera? La vita privata? Di seguito tutte le informazioni sulla giovane attrice e conduttrice di Un nuovo giorno. carriera Serena Rossi nasce a Napoli il 31 agosto 1985 da una famiglia di musicisti molisani originari di Montefalcone nel Sannio, esordisce nel 2002 come cantante nel musical C’era una volta… Scugnizzi di Claudio Mattone ed Enrico Vaime. L’anno dopo viene scritturata per il ruolo di Carmen Catalano in Un posto al sole, ruolo che, a ... Leggi su tpi Chi è Davide Devenuto - l’attore fidanzato di Serena Rossi

Serena Rossi in prima linea : solidarietà per battere il Coronavirus

Davide Devenuto è il fidanzato di Serena Rossi, conduttrice di Un giorno nuovo – Andrea Bocelli live in onda oggi, 28 aprile 2020, alle ore 21,25. Classe 1972, l’attore ha conosciuto la conduttrice e ...

