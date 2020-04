"Seconda ondata". Harbin nuova Wuhan, incubo Cina: la studentessa tornata da New York scatena il focolaio (Di martedì 28 aprile 2020) La nuova Wuhan potrebbe chiamarsi Harbin. La Cina sprofonda di nuovo nell'incubo coronavirus e la Seconda ondata dell'epidemia sarebbe partita dalla capitale della provincia di Heilongjiang, estremo Nord Est del Paese a 2.300 chilometri dal primo focolaio mondiale del contagio. Il regime comunista ha imposto il lockdown agli 11 milioni di abitanti della città famosa nel mondo per il Festival del ghiaccio che si è tenuto per l'ultima volta lo scorso gennaio, prima che lo tsunami Covid19 si abbattesse ufficialmente sul mondo. A scatenare il ritorno del virus, scrive il sito TPI, sarebbe stata una studentessa di 22 anni rientrata ad Harbin da New York e risultata positiiva al test, anche se asintomatica. La città era sottoposta a lockdown parziale dallo scorso 8 aprile, ma gli incontri pubblici nei quartieri erano consentiti. Proprio ad ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - seconda ondata in autunno : «Il Covid resterà tra noi»

Boris Johnson riappare in pubblico : "Seconda ondata sarebbe un disastro"

