Se la stampa avesse preso di mira Kate | la regina non lo avrebbe tollerato

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 aprile 2020) Nessunoosato trattarecome è stata trattata lei dalla: stando ad alcune testimonianze raccolte dal Daily Mail - giornale al quale Harry e Meghan hanno dato battaglia - la duchessa di Sussexdenunciato la disparità di trattamento, sfogandosi con un amico. Secondo la Markle, la royal family nonmai permesso alladi “prendere incessamente in giro” la Middleton, mentre per lei “nessuno ha mosso un dito”. “Se lacriticato, a Buckingham nessuno losopportato”,affermato la moglie di Harry, convinta che in qualche modo la famiglia reale si sarebbe attivata per salvare la cognata, in primis la.Dietro all’addio alla royal family ci sarebbe proprio l’indifferenza di tutti - dalla nonna Elisabetta II al padre Carlo al fratello William - alla ...