Scossa di terremoto magnitudo 3.5 al largo di Palermo [DETTAGLI] (Di martedì 28 aprile 2020) Un terremoto magnitudo ML 3.5 si è verificato nel Tirreno Meridionale, al largo di Palermo, alle 15:00:30, ad una profondità di 18 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 3.5 al largo di Palermo DETTAGLI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Terremoto oggi Palermo : seconda scossa - ore 15. Ecco la magnitudo

Scossa di terremoto nel Tirreno Meridionale - al largo delle Isole Eolie [DETTAGLI]

