Sconcerti | “Questo campionato è già finito | il vero fallimento è non cominciare il

"Pensano a questo campionato, ma questo calcio è già finito, non esiste più. Stiamo sbagliando bersaglio. L'obiettivo non è finire un campionato vecchio, quello conta per il puro business e non serve a nulla, se non agli interessi dei club. Non cominciare il prossimo campionato è il vero fallimento. Perché saltano i contratti, saltano le società, salta tutto questo mondo". E' il giornalista Sconcerti a parlare così ai microfoni di calciomercato.com. "Oggi nessuno ti potrebbe dare l'autorizzazione per cominciare la prossima stagione. Ripeto: nes-su-no. Questi pensano a mettere in scatola un campionato per quaranta giorni, ma che senso ha? Sono sinceramente sbalordito. Ho appena visto un'intervista a Lotito in cui parlava dell'importanza del calcio e della discriminazione tra ...

