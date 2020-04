Santo del Giorno 28 Aprile | Santa Valeria di Milano

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 28 aprile 2020) Siete curiosi di sapere chi è ildel28? Oggi la Chiesa Cattolica festeggiadi, martire cristiana vissuta nel III secolo. Vediamo chi era, cosa fece e perché è stata canonizzata.del28: chi eradiSudiabbiamo scarse informazioni biografiche, anche perché la sua fama è dovuta più al fatto che fu la moglie di San Vitale, martire ucciso a Ravenna, e la madre dei martiri gemelli Gervasio e Protasio, che a lei in sé. Dopo l’uccisione del marito,voleva portare insieme a lei il corpo, ma alcuni cristiani glielo impedirono. A quel punto la donna si mise in viaggio per, ma sulla sua strada incontrò alcuni contadini pagani. Quando essi le chiesero di sacrificare agli dei, la donna rifiutò e soltanto per ...