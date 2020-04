Salerno, la gioia del Sindaco per l’ospedale modulare e la paura per le eccessive presenze (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Anche il Sindaco Vincenzo Napoli questa mattina, insieme al Presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha partecipato al taglio del nastro presso il Covid Hospital realizzato in tempi record dalla Regione Campania presso il “Ruggi” di Salerno: “Una struttura ben concepita ed organizzata che dà sicurezza a tutti noi per una risposta immediata alle eventuali criticità che dovessero manifestarsi nei prossimi mesi. Colgo l’occasione per ringraziare il personale medico e paramedico delle nostre strutture ospedaliere per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo in questi mesi” ha detto il Sindaco di Salerno. Ed anche il primo cittadino del Comune capoluogo sulla scia di quanto fatto dal governatore ha voluto lanciare un accorato appello ai salernitani. “Ieri sera ho preso ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Anche ilVincenzo Napoli questa mattina, insieme al Presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha partecipato al taglio del nastro presso il Covid Hospital realizzato in tempi record dalla Regione Campania presso il “Ruggi” di: “Una struttura ben concepita ed organizzata che dà sicurezza a tutti noi per una risposta immediata alle eventuali criticità che dovessero manifestarsi nei prossimi mesi. Colgo l’occasione per ringraziare il personale medico e paramedico delle nostre strutture ospedaliere per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo in questi mesi” ha detto ildi. Ed anche il primo cittadino del Comune capoluogo sulla scia di quanto fatto dal governatore ha voluto lanciare un accorato appello ai salernitani. “Ieri sera ho preso ...

