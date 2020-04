Salerno | Angrisani M5s | “Spesa insensata per gli ospedali prefabbricati”

Leggi su anteprima24

– "Che senso ha spendere milioni per costruireex novo prefabbricati, meglio usare quei soldi per potenziare la sanità sul territorio che resterà anche quando l'emergenza sarà passata": lo denunciano in una nota congiunta la Senatrice Luisae la Deputata Virginia Villani. "La Regione non ha valutato di utilizzare struttureere pubbliche in cui l'attività sanitaria è sospesa o ridotta, immediatamente disponibili, ma ha ritenuto invece di allestire trein moduli prefabbricati per un importo di quasi 16 milioni di euro. Questo non è il momento dei proclami, soprattutto nel settore della Sanità. Dall'inizio della pandemia abbiamo chiesto al Governatore De Luca di dare risposte certe ai cittadini della Campania ...