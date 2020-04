Sabrina Salerno alza la voce | lo sfogo | “Siamo la barzelletta del mondo”

Leggi su chenews

(Di martedì 28 aprile 2020) La bella e amataattraverso Instagram mostra tutta la propria perplessità ela, sfogandosi: “solo spese, soldi zero!”(fonte foto: Instagram, @fficial)Continua a sorprendere il suo foltissimo pubblico di fan e follower la splendida, che continua come tutti la propria quarantena: proprio a proposito della reclusione e della fase 2, su Instagram arriva il suocon le sue considerazioni. In questa occasione, l’apprezzata cantantelain merito appunto alla perplessità circa alcune scelte indicate dall’Italia e che verranno attuate durante la fase 2, quella ossia della convivenza con il Coronavirus. “Questa fase 2 a me ha lasciato un po’ perplessa e volevo sapere da voi che cosa ne pensavate. Io trovo che sia abbastanza ingiusto, per ...