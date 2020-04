Rotary Club Trapani ha consegnato mascherine per le famiglie in difficoltà

Rotary Club Trapani ha consegnato mascherine per le famiglie in difficoltà (Di martedì 28 aprile 2020) Il Rotary Club Trapani ha avviato la consegna di materiale ed attrezzature acquistate per l’emergenza Covid19. Il Club infatti ha già da tempo ordinato materiale ed attrezzature che stanno arrivando in questi giorni. Ieri Il Presidente Livio Marrocco ed il Segretario Leo Torre in Rappresentanza dell’intero Club hanno consegnato 500 mascherine alle Associazioni di Protezione... L'articolo Rotary Club Trapani ha consegnato mascherine per le famiglie in difficoltà puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio Il Rotary Club incontra il comandante Passafiume e annuncia la nuova socia

Rotary Club Trapani ha consegnato mascherine per le famiglie in difficolta`

L’acquisto di tre ventilatori polmonari per la rianimazione è stato già perfezionato e nei prossimi giorni le apparecchiature saranno consegnate al reparto di rianimazione ed anestesia dell’azienda os ...

Da Barilla oltre due tonnellate di pasta e due pancali di sughi per i bisognosi spezzini

Più di due tonnellate di pasta e due bancali di sughi pronti da mettere a disposizione delle persone più bisognose di La Spezia. Un carico gratuito firmato Barilla. Un atto di generosità, come raccont ...

